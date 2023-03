Man komt met hand bekneld te zitten in vuilniswagen tijdens containers ophalen in Bergeijk

BERGEIJK - Een vuilnisman kwam woensdagavond bekneld te zitten in zijn vuilniswagen. Dat gebeurde tijdens een ophaalronde in Bergeijk. Eenmaal aangekomen in de Burgemeester Magneestraat ging het mis: de man kreeg zijn hand met geen mogelijkheid meer uit het mechanisme dat de afvalbakken omhoog tilt.