Man loopt achter oudere vrouw haar woning binnen in Breda en steelt geld

Flinke schade door inbraak bij winkels in Nistelrode, eigenaar geschrok­ken: ‘Grootste nachtmer­rie uitgekomen’

NISTELRODE - Twee winkels in Nistelrode zijn in de nacht van woensdag op donderdag getroffen door een inbraak. De voordeur van beide zaken aan de Parkstraat, die aan elkaar gekoppeld zijn, is zwaar ontzet. Het is nog niet duidelijk wat er precies gestolen is.