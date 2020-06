Man onder invloed van verdovende middelen crasht met auto op A27

De bestuurder van de Porsche was met zijn snelle bolide in de vangrail terecht gekomen en zou tweehonderd meter verder midden op de snelweg tot stilstand zijn gekomen. Over de gehele lengte lagen onderdelen van het voertuig.



De bestuurder stapte zonder verwondingen uit de wagen. Getuigen meldden aan de politie dat ze even voor het ongeluk met hoge snelheid door de Porsche werden ingehaald.



De bestuurder bleek onder invloed van verdovende middelen en is meegenomen naar het politiebureau voor afname van bloed.



Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Er is niemand gewond geraakt.