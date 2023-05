Man raakt gewond aan been bij schietincident in Tilburg, dader nog voortvluchtig

eerste klasse B Dosko degradeert en is na elf jaar weer tweedeklas­ser: ‘Op allerlei vlakken tekortge­scho­ten’

Dosko is gedegradeerd uit de eerste klasse. De roemrijke club stond heel het seizoen al in de probleemzone, maar na de nederlaag tegen koploper Nemelaer (0-3) is het defintief: ,,Het doek is gevallen.”