Man rijdt te hard in Breda: politie treft kilo’s drugs aan in auto en Rolex in onderbroek

Zes dilemma’s om verder te komen in een nieuw ontwerp voor het centrum van Oirschot

OIRSCHOT - In een tweede brainstormsessie over de centrumvisie in Oirschot zocht stedenbouwkundig bureau Juurlink + Geluk donderdagavond in museum De Vier Quartieren naar inbreng van geïnteresseerden door het voorleggen van zes dilemma’s. In juli vond de eerste brainstormsessie plaats.