Man scheurt met 100 kilometer per uur door Oss, maar mag door meetcorrectie rijbewijs nét houden

Bewoners geplaagd De Elzen wachten met smart op sanerings­plan, ‘al zeven maanden niks ge­hoord’

BOEKEL - De al jarenlang door vliegen en stank van varkensbedrijven geplaagde bewoners van buurtschap De Elzen in Boekel beginnen ongeduldig te worden. Nadat een plan voor de oplossing voor een deel van deze problemen in de raad ter sprake kwam, hoorden de bewoners zeven maanden ‘niks of niemand’.