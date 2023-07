Man schiet met luchtbuks in Tilburgse woning

Welke zestiger zat in 1976 op de mts in Helmond?

Het zijn allemaal jongens op deze schoolfoto uit 1976. In die tijd kozen meisjes maar sporadisch voor een technische opleiding. De mts in Helmond was destijds gevestigd aan de Keizerin Marialaan , op de plek waar nu het ROC Ter AA ligt. Daar is de mts in opgegaan.