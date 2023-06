Man wint 250.000 euro met kraslot uit supermarkt: ‘Een goed begin van de zomer’

De vlag kan uit bij Kentalis: Ontwikke­laar koopt hoofdge­bouw, kapellen én naastgele­gen terrein

SINT-MICHIELSGESTEL - Het monumentale hoofdgebouw van Koninklijke Kentalis aan de Theerestraat in Sint-Michielsgestel is verkocht. Ook de twee naastgelegen kapellen en een flink terrein naast deze gebouwen gaan van eigenaar veranderen. Kentalis heeft in BPD/Bouwfonds Gebiedsontwikkeling een koper gevonden.