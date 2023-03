Man zakt door dak van asbest, traumahelikopter vliegt naar Baarle-Nassau

Wendy van den Akker zegt haar ‘kindje’ gedag; ze vertrekt bij het Ronald McDonald Huis in Veldhoven

VELDHOVEN - Ze had het geluk drie gezonde kinderen te krijgen. Dat was voor Wendy van den Akker twintig jaar geleden aanleiding om vrijwilliger te worden bij Ronald McDonald Huis in Veldhoven. Nu trekt ze, als manager van het Huis de deur (bijna) voor de laatste keer achter zich dicht.