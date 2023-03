Mannen Push zijn gretig, maar niet secuur genoeg bij herstart competitie

Bij de herstart van de competitie konden de mannen van hockeyclub Push goede zaken doen in de promotieklasse. Maar het liep op niets uit. Op eigen veld was de ploeg gretig tegen Cartouche, maar niet rustig genoeg om het verschil te maken. Via een strafbal kregen ze de deksel op de neus.

De winterstop stond voor Siebe Bos en zijn teamgenoten van Push in het teken van oefenen en trainen. ,,We zijn met het team een paar dagen in de buurt van Brugge geweest. Geen wedstrijden daar en redelijk dichtbij, dat was een bewuste keus. We hebben veel hard gelopen en aan krachttraining gedaan. Daar buiten hebben we wel oefenpotten gespeeld. Zelf heb ik niet in de zaal gespeeld, andere jongens wel om fit te blijven.”

Alles om zo goed mogelijk voor te bereiden op de tweede helft van de competitie. Want bij de herstart was er voor zowel Push als tegenstander Cartouche meteen wat te halen. De bezoekers zouden de aansluiting naar de bovenste plekken kunnen vinden, terwijl Push het gat naar de onderste teams kon vergroten. Dat gegeven zorgde voor twee teams die ervoor gingen. De bezoekers waren bij vlagen fel. Voor rust waren de kansen over en weer, maar gescoord werd er niet. Erna werd het spel rommelig.

Aan de inzet lag het bij Push niet. Onder meer Bos was op het middenveld een aanjager. Met zijn 23 jaar is hij een van de spelers met de nodige ervaring, ook hij kon het verschil niet maken. Waar dat tijdens de voorbije weken wel lukte, met name uit strafcorners, waarvan Push er meerdere kreeg. ,,In de voorbereiding liepen de corners goed, vandaag even niet. ”

Meteen na het begin van het vierde kwart viel de beslissing. Een strafcorner voor Cartouche mondde uit in een strafbal na een voetfout op de doellijn. Vanaf de stip besliste Martijn van Grimbergen de wedstrijd.

Chaotisch

Bos baalde van het resultaat, ook het openingsduel in september tegen deze tegenstander ging verloren. ,,Vandaag konden we hele goede zaken doen, dit was een belangrijke pot, maar we hebben het hele seizoen verder nog. We hadden er net wat beter voor kunnen staan. Het was chaotisch, we bleven niet in de structuur hockeyen. Teveel kansen hebben we nodig gehad. Cartouche had hierin misschien net wat meer ervaring.”

Dat bleek, want wat de gasten slimmer deden, was het uitlokken van overtredingen. Dit was na afloop in de statistieken te zien. Push noteerde drie groene en twee gele kaarten en speelde dus meermaals in ondertal. Cartouche noteerde geen enkele kaart, al bleef deze ploeg fysiek ook niet onbetuigd.

‘Het kon alle kanten op’

Het doel blijft voor Push hetzelfde, wedstrijd voor wedstrijd verder kijken. ,,Dat houden we voorlopig zo. Het zit dicht bij elkaar. Vandaag kon het alle kanten op en voor hen lag de druk hoger om aansluiting te vinden. We kijken terug op een goede wedstrijd met veel inzet, maar we moeten wel meer rust houden met het koppie erbij. En dan moet het ook goed vallen. We willen zoveel mogelijk naar boven kijken. Aan het eind zullen we zien of we nog moeten vechten om handhaving.”

Ook na de eerste competitieronde van 2023 blijft de strijd in de promotieklasse bij de vrouwen ongemeen spannend. De hockeysters van Push wonnen in de slotfase nipt van directe concurrent Huizen. Hiermee stijgen ze van de zesde naar de vierde plaats bij de hervatting, aangezien ook Laren punten verspeelde. Push wist dat het een zware kluif had aan de gasten, die anderhalf jaar terug degradeerden uit de hoofdklasse. Madelief Ringers en Brit Voss maakten er voor en na rust 1-0 en 2-0 van. Push hield de voorsprong niet vast en Huizen kwam langszij. Kort na de 2-2, maakte Sterre de Boer er 3-2 van en dat bleef het. De matchwinnares speelt vanaf de B-jeugd bij Push en is in de winterstop met haar team onder meer naar Sevilla geweest. ,,Sommigen speelden zaalhockey, zelf heb ik gerend op het veld, ik had een schema. In Sevilla hebben we drie maal getraind, maar geen wedstrijd gespeeld. Op termijn willen we wel hoger, nu is plaats drie of vier realistisch.”