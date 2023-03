Mannen van Den Bosch imponeren en winnen met ‘Barcelona-hockey’ van Pinoké: ‘Heb mijn team nog nooit zo goed zien spelen’

,,Het was die tweede vijftien minuten een beetje ‘Barcelona-hockey’ zoals we dat noemen; snel die bal rond laten gaan, stick-zeker, balvast en veel kansen creëren”, zegt Lammers na de wedstrijd tegen de nummer 3 van de Tulp Hoofdklasse. ,,Ik heb mijn team nog nooit zo goed zien spelen zoals in die fase. We kwamen eerst met 1-0 achter en liepen daarna vlot uit naar 4-1.”

,,Na de rust probeerden we die voorsprong te verdedigen”, vervolgt Lammers. ,,Dan moet je juist blijven aanvallen. Je hinkt automatisch op allerlei gedachten. Gelukkig stond onze doelman Alexander Stadler bij enkele corners supergoed te keepen. Niet voor niets een wereldkampioen inderdaad.”

Koen Bijen was zondag goed voor een mooie 3-1. ,,Ik chipte de bal over hun keeper Hidde Brink heen. Mooi om zo’n goal te maken. We hebben er zaterdag op de training nog op geoefend. Wisten dat hun doelman vaak uitkomt. Het is ook een zaalhockey-keeper hè.”

Mindere tweede helft

,,Een prima eerste en wat mindere tweede helft”, gaat Bijen verder. ,,Het had na twee kwarten eigenlijk al 6-1 voor ons moeten staan. Dan pak ik bij die strafcorner van Pinoké ook nog een domme gele kaart. Het gevolg: elf hockeyers van Amstelveen tegen tien Bosschenaren in de slotfase. Ik dacht: laat ik mijn team op het laatste moment nog in de steek? Pinoké kwam in de slotfase dichtbij. Alex (doelman Alexander Stadler red.) heeft ons geholpen met prima saves. Die drie belangrijke punten blijven nu mooi in Den Bosch.”

Bijen vervolgt: ,,Wat ons doel dit seizoen is? We zijn in het tweede deel na de winterstop sowieso altijd beter dan in de eerste periode. Ik weet niet precies waar dat aan ligt. ,,Het liefst natuurlijk straks die play-offs. Zaterdagmiddag spelen we in Eindhoven tegen Oranje-Rood ook weer een soort van finale.”

Den Bosch loopt door de 4-3 overwinning drie punten in op Rotterdam en Pinoké die nu nog op play-off-plekken drie en vier staan. ,,We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd”, aldus Lammers. ,,Als we volgende week in Eindhoven van Oranje-Rood winnen is er misschien nog kans op een smakelijk toetje in de Hoofdklasse. We hebben in deel twee van dit seizoen meer thuis- dan uitwedstrijden. De blik is vooral naar boven gericht. Er zijn kansen. Ik geloof er nog in, ja.”