Mannen van Naam spelen in de Bavelse molen hun show De Duivelsbrug

Asbest vertraagt sloop Schelde­flat: Eind van het jaar volledig tegen de vlakte

BERGEN OP ZOOM - Het duurt nog zeker tot half december voordat de Scheldeflat in de Bergse wijk Fort-Zeekant volledig met grond gelijk is gemaakt. De oorzaak: grote hoeveelheden asbest die zijn aangetroffen. Daardoor is het werk vertraagd. ,,Maar 4 oktober starten we echt met demonteren.”