Marco Wilke nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Oisterwijk

Wilke wordt als gemeentesecretaris de ‘eerste beleidsadviseur’ van het college van B en W. Hij begint op 1 september van dit jaar in zijn nieuwe functie en heeft al een lange carrière achter de rug. Eerder was Wilke gemeentesecretaris in Eindhoven en interim-secretaris in Heerlen en Tilburg. Bij de Sociale werkvoorziening Drechtsteden was Wilke algemeen directeur. In Nijmegen was hij voorzitter van de Rekenkamer.