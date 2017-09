Margo (46) wordt al maanden 'geterroriseerd door tieners´

,,Het zijn iedere keer weer van die keiharde knallen, alsof er een bom in huis ontploft. Daar zijn we nu echt goed klaar mee.’’ Ook omwonenden klagen over vandalisme.



De politie bevestigt dat er in de laatste twee maanden vanuit de Luxwoudestraat één keer aangifte is gedaan van vernieling. ,,We hebben alleen aangifte gedaan van kapotte ruiten, al het andere hebben we achterwege gelaten'', legt Margo uit.



De vandalen, volgens familie Van den Broek tieners die van voetbaltraining komen, zijn nog altijd niet gepakt. ,,Wij zijn in alle staten en zijn daarom bang dat het een keer flink uit de hand gaat lopen'', vreest de Tilburgse.