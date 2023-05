‘Maria van Heusden’ keert terug naar de vesting: 'Maria hoort op deze plek’

Ze mogen niet bij Martins uitvaart zijn, maar krijgen wel een dikke rekening: ‘Ze pakken zoveel van je af en dan krijg je nog een trap na’

Het is een keiharde klap als Martin Versluis (57) onder verdachte omstandigheden overlijdt. Het is voor broer Gerard, familievriendin Nadesjna en zijn bedlegerige moeder het begin van een nachtmerrie. Ze zijn niet welkom bij het laatste afscheid. Maar pal daarna volgt wél de factuur à 2768 euro. ,,De urn kregen we in de hal bij het burgerloket, tussen de bezoekers die een rijbewijs kwamen aanvragen.”