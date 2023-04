Marianne Vos Wielerfestival dit jaar uitgesmeerd over twee dagen

Het Paas­pop-item dat het beste loopt? ‘De hoodie, want die is handig als het koud wordt’

Het begon vorig jaar - de eerste editie van Paaspop na corona - met een klein verkooppunt, maar sinds dit jaar is er op het festivalterrein voor het eerst een heuse PAASPOP-up merchandise-store te vinden. The Clothing Club. En druk dat het er is.