Marieke legt ‘grootste puzzel ter wereld’: ‘Een uit de hand gelopen corona-hobby’

Ongenees­lijk zieke Mark (53) met gezin op tandems naar Parijs voor kankerbe­strij­ding: ‘Dit is moment om te gaan’

26 juli UDEN - De gedreven Mark van Bommel (53) is deze maandag op de fiets gesprongen naar Parijs. Samen met zijn gezin, op twee tandems. Van Bommel, zwager van topwielrenster Leontien van Moorsel, is ongeneeslijk ziek en wil met zijn familie geld in het laatje brengen voor kankerbestrijding.