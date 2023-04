Mariëlle (58) waagt zich aan de triatlon als herinnering aan haar aan kanker overleden neefje Gerardje

Zorgen over dorpshuis Plexat in Wagenberg, maar ‘links- of rechtsom komt er een oplossing’

WAGENBERG - Binnen de gemeenteraad van Drimmelen is grote bezorgdheid over het voortbestaan van dorpshuis Plexat in Wagenberg. Dat is echter niet nodig, zeggen het gemeentebestuur en Sportfondsen, de huidige exploitant van Plexat.