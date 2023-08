Mario helpt patiënten zonder haar aan een pruik of haarwerk: ‘Dit werk schept een bijzondere band’

DIALECTEN VAN HIER Ook schapen­boer Frank spreekt ABN: ‘Alles behalve Nederlands‘

BEEK EN DONK - ,,Ge begrijpt ’t of ge begrijpt ’t nie. Anders hedde pech.” Zo, dat is duidelijk. Gelukkig spreekt de verslaggever ook wel zijn woordje dialect en kan hij een gesprek met Frank de Groot prima voeren. De Groot (48) komt uit Beek en Donk en is schapenboer. Zijn voertaal: ,,Beek en Donks.”