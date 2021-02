Marit (20) en Yara (17) verloren in een jaar tijd vader én moeder: ‘Onze band is uniek en onbreekbaar’

Af en toe rijden ze nog wel eens langs hun ouderlijk huis in Zijtaart. De aanblik van de woning, die vader Joop eigenhandig bouwde, vervult Marit en Yara van der Cammen een beetje met pijn.



,,Er liggen zoveel herinneringen. De muren zijn groen uitgeslagen. Het huis wat ons pap zelf gebouwd heeft wordt anders onderhouden. Maar het is niet meer óns huis, denk ik dan. Misschien koop ik het later wel terug”, oppert Yara hardop.



,,Ik heb het een beetje afgesloten voor mezelf”, vult Marit aan. ,,Het huis was snel verkocht. Er was veel interesse. Je bent ook blij dat het geregeld is. Dat je er niet meer naar om hoeft te kijken.”