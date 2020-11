Marleen raakte beide benen kwijt tijdens zwangerschap: ‘Maar ik ben er nog’

In de laatste weken van Marleen haar zwangerschap voelde zich niet goed: grieperig en niet in haar hum. Haar man Etienne merkte op dat ze geel zag in haar gezicht.



Dit werd veroorzaakt door de ziekte 'acute leververvetting tijdens de zwangerschap', waar zelfs haar verloskundige nog nooit van had gehoord. Marleen werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis.



Twee maanden lang was ze buiten bewustzijn en balanceerde ze op het randje van leven of dood. Ze doorstond een levertransplantatie, een zware darmoperatie, twee beenamputaties tot boven de knie; maar ook het tragische overlijden van haar zoontje Finn.