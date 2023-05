Massaclaim tegen Delta na datalek is van de baan

Einde seizoen voor Heroes, dat thuis tegen Leuven de schade niet kan repareren

Het seizoen zit erop voor Heroes Den Bosch. In de eigen Maaspoort bleef een comeback tegen Leuven uit. Opnieuw gingen de Belgen er met de winst vandoor: 71-74. Daardoor is het na de nationale play-offs ook in de BNXT play-offs razendsnel gedaan voor de uittredend landskampioen.