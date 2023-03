Mathijs Kerst ziet voldoende perspectief voor Raamsdonk: ‘Wij gaan echt nog wel punten pakken’

De student HBO Verpleegkunde bij Avans in Breda slaat ondanks zijn bijbaantje in de horeca zelden of nooit een training over. Dit heeft zich uitbetaald in een basisplaats van het team van trainer Louis Roovers. ,,Als linkermiddenvelder kan ik op rechts ook goed uit de voeten. Door mijn snelheid , passeerbewegingen en scorend vermogen kan ik voor de tegenstander een dreigende speler zijn. Tegen de nummer speelden we met veel strijd en hielden we de linies kort. In de 50ste minuut scoorde ik de 1-2. Hier ging een actie van Yordi Vissers aan vooraf. Uit diens voorzet kon ik schieten, maar mijn schot werd geblokkeerd. Uit de afvallende bal kon ik wel scoren. Bij de 3-2 en 4-2 waren wij achterin niet scherp genoeg ", keek Kerst terug op de wedstrijd.