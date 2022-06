Medewerker slachtbedrijf overlijdt na aanval van stier in Tilburg

cokebende Een jong gezin in een villa van 9 ton, dat wekte al argwaan: Dan ramt een pantser­voer­tuig het hek eruit

EMPEL - Samir B. woont in een kast van een huis in Empel. Woensdagmorgen viel de politie er binnen om hem te arresteren. Want volgens justitie is de 28-jarige man de spil van een criminele organisatie die duizelingwekkende hoeveelheden cocaïne naar Nederland wilde halen.

22 april