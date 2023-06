Medewerkers dierenambulance halen kittens onder berg boomstronken vandaan in Vught

Menner Verboord Nederlands kampioen geworden in het Friese Drogeham

VLIJMEN/DROGEHAM - Martien Verboord is afgelopen weekend in het Friese Drogeham Nederlands Kampioen klavertje drie geworden bij het aangespannen rijden. In deze categorie staan twee paarden voor de menwagen, eentje loopt ervoor en wordt louter geleid door de teugels.