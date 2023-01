Medewerkers Van Haarenstaete schitteren op podium Bonte Avond

Zo stonden Daniëlle, Debby, Frenk, Mariëlle, Marion van den Tillaart, Marion van den Heuvel en Ria en Rianne van het Heise verzorgingstehuis drie avonden op de planken van De Krikkelstal om hun act ‘Niet te filmen’ op te voeren voor in totaal zo’n 700 toeschouwers.

Oproep in Nieuwsflits

De enige man van het gezelschap, Frenk Habraken, blikt terug op het ontstaan van dit idee: ,,We zaten met z’n allen in de bus van Mierlo naar Mariaheide na een feestavond van Amaliazorg waar Van Haarenstaete deel van uitmaakt. Iedereen was goed gemutst en toen opperde Daniëlle het idee om mee te doen met de Bonte Avond. Daarna hebben we nog een oproep gedaan in onze Nieuwsflits zodat collega’s zich konden aanmelden. We kregen enthousiaste reacties, dus we konden van start. Eigenlijk stond ons optreden vorig jaar al op de planning maar toen ging de Bonte Avond niet door. Hartstikke fijn dat we dit jaar eindelijk mochten optreden.”

Wisselende diensten van zorgmedewerkers

De artiesten werken allemaal bij Van Haarenstaete in verschillende functies: zoals gastvrouw, verzorgende, lid technische dienst of welzijnsmedewerkster. Op het werk zien de meesten elkaar regelmatig, maar een tijdstip vinden om samen te oefenen was niet altijd makkelijk vanwege de wisselende diensten van de zorgmedewerkers.

Quote Je bent enthousi­ast, gaat oefenen, gaat twijfelen en uiteinde­lijk komt het goed Mariëlle en Marion van den Tillaart, Van Haarenstaete Het idee voor de sketch die het achttal opvoerde kwam van één van de deelnemers, Marion van den Heuvel. Zij had dit eerder gezien en vervolgens heeft de groep er een eigen draai aan gegeven.

Mariëlle en Marion van den Tillaart: ,,En toen moesten we natuurlijk de rollen verdelen, tekst schrijven en oefenen. Je moet elkaar soms motiveren of moed inpraten, want soms ga je twijfelen of het aan zal slaan. We hebben al vaker meegedaan met Bonte Avond en andere pronkzittingen en weten dat het altijd zo werkt. Je bent enthousiast, gaat oefenen, gaat twijfelen en uiteindelijk komt het goed. En wat het allerbelangrijkste is, het is een fantastische manier om je collega’s te leren kennen. Je leeft samen naar de avond toe en zet samen een act neer. Dat is voor ons de ultieme vorm van teambuilding. Niet alleen voor ons achttal, maar ook voor de rest van de collega’s. Ze wisten allemaal dat we meededen en iedereen reageerde enthousiast. Allemaal kwamen ze kijken.”

Blind date in bioscoop

Rode draad van de sketch was een stel dat een blind date had in de bioscoop, maar doordat het niet lukte om naast elkaar te zitten werden popcorn, omhelzingen en knuffels via andere bioscoopbezoekers doorgegeven. Uiteraard ging dat niet zonder slag of stoot. De diverse typetjes zorgden voor hilariteit in de zaal.

Sommige collega’s hadden al wat podiumervaring maar voor Debby en Daniëlle was het de allereerste keer dat ze op de planken stonden. Beiden vonden het een mooie ervaring en zouden het zo weer doen. En de zenuwen? Daar hadden ze niet echt last van. ,,Meer gezonde spanning, maar dat is prima. Dan ga je beter presteren.”