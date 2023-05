Meer aanloop bij Adviespunt Kind en Scheiding Meierijstad. Gemeente geeft 83.500 euro

Drie ton voor Dtv Den Bosch om journalis­ten te behouden én aan te trekken

DEN BOSCH - Mede om journalisten te behouden of aan te trekken, krijgt Dtv Den Bosch een incidentele subsidie van 300.000 euro van de gemeente Den Bosch. Zo kan de lokale omroep in 2023 en 2024 de organisatie in stand houden en verstevigen.