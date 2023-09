Meer dan helft Deurnese verenigingen laat hulp bij betalen energierekeningen liggen

Toekomst van zwembad Beek en Donk staat ter discussie, de keuze is tussen nieuwbouw of sluiting

BEEK EN DONK - Heeft Laarbeek over vijf jaar nog wel een zwembad? Of een zwemvereniging? De kans dat zwembad Ezzy’s op termijn sluit is aanwezig. Maar nieuwbouw, waarschijnlijk wel met een kleiner bad dan nu, is ook mogelijk.