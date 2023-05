Meer inzicht over opvang Oekraïners in Made, maar de onrust blijft: ‘Op langere termijn is het niet te overzien’

Bestelbus in brand op vlucht­strook A67 bij Geldrop, snelweg richting Eindhoven dicht

GELDROP - Op de A67 bij Geldrop is woensdagochtend een bestelbus in brand gevlogen. De snelweg was een uur lang in beide richtingen afgesloten. Inmiddels is de weg richting Venlo weer open, richting Eindhoven blijft de A67 voorlopig nog dicht.