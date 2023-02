Meerdere aanhoudingen bij carnaval in Tilburg en Breda voor mishandeling en beledigen van politie

Politie grijpt meerdere keren in

Niet alleen in Tilburg en Breda werden mensen aangehouden tijdens de carnavalsvieringen. In Schijndel werd zaterdag een man aangehouden die met een vleesmes tussen feestvierders liep. Ook moest de politie in Waalre in actie komen. Daar had een carnavalsvierder iets te diep in het glaasje gekeken, waardoor hij in een diepe sloot belandde.