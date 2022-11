Meerdere ontploffingen bij zeer grote brand Tilburgs bedrijf: ‘Blijf weg en volg instructies op’

Crimineel (40) die enkelband doorknipte en spoorloos verdween, betrapt tijdens fietslicht­con­tro­le

VELDDRIEL - Een fietslichtcontrole pakte voor een 40-jarige man wel heel slecht uit. Bij de controle in de nacht van maandag op dinsdag in Velddriel kwamen agenten erachter dat ze te maken hadden met een crimineel. In maart van dit jaar knipte hij zijn enkelband door en verdween spoorloos.

25 oktober