Meester-timmerman steekt speeltuin Elckerlyc in Oss in een fraai fris jasje van verantwoord naaldhout

Dertig jaar ElckerlycOSS - Als zondag 12 maart speeltuin Elckerlyc in Oss de poorten weer opent, is ‘meester-timmerman’ Ad Schoenmakers een heel eind op scheut met de renovatie van de houten speelkastelen. Scandinavisch Douglas-naaldhout moet het hardhout vervangen.

De handige handjes van Ad Schoenmakers (65) zijn al dertig jaar onontbeerlijk voor het reilen en zeilen van de Osse speeltuin Elckerlyc. Maar zo’n protserig zelfcompliment zal never-nooit uit Schoenmakers’ mond komen, stelt voorzitter Wim van Dorst (65). Dus spreekt de preses deze loftuiting zelf maar al te graag uit.

Vanaf het moment dat 32 jaar geleden enkele founding-mothers met het idee op de proppen kwamen om de stad Oss haar eigen speeltuin te gunnen, was Schoenmakers erbij. Twee jaar lang bouwden hij en tal van vrijwilligers - niet altijd met een opgestoken, politieke duim als ruggensteuntje - aan Elckerlyc. En zo konden op 15 mei 1993 de poorten open.

Jaren van intensief speelplezier

,,Ad bouwde, met de schetsen van kunstenaar Ger de Wilde als basis, hier een unieke speeltuin: avontuurlijk, uitdagend en met een kasteelachtige uitstraling. En ja, daar zijn we nog steeds heel trots op”, stelt Wim van Dorst. ,,Nadat we in 2001, na jaren van intensief speelplezier, al een eerste grondige renovatie moesten doorvoeren, is Ad nu alweer enkele maanden in de weer met het vervangen van het hardhout.”

En da’s hard nodig, showt de meubelmaker van professie tijdens een korte rondgang over het nog kinderloze park. Hij vertelt dat hij de speeltoestellen en speelkastelen niet meer in het zand of op de zwarte grond plaatst, want zo rotte zelfs het hardhout uiteindelijk. Hij laat het zien bij het zeshoekige kasteel waarin de door het vochtige speelzand ontstane rotting danig haar sporen achterliet.

,,En tropisch hardhout kan dus echt niet meer in deze tijd van ontbossing van regenwouden. Scandinavisch Douglas-naaldhout is het betere alternatief. Al moet ik wel bekennen dat ik onder meer in de nieuwe peuterhoek nog bruikbaar hardhout in het gerecyclede kasteel heb hergebruikt. Want we willen er met z’n allen alles aan doen om de entreeprijzen zo laag mogelijk te houden.”

Quote Dat metselen is eigenlijk niet zo mijn ding. Ad Schoenmakers

Schoenmakers vervolgt: ,,Je komt er pas na jaren achter of iets wel of niet werkt; ín dit kasteel bijvoorbeeld werd eigenlijk nooit echt gespeeld. Hier moest het zand er hoe dan ook uit. Het is dus met reden dat ik ervoor heb gekozen om bij elk gerenoveerd speelkasteel een betonnen ondergrond aan te leggen of gemetselde muurtjes als fundament te gebruiken. Al is dat metselen eigenlijk niet zo mijn ding”, lacht-ie.

Twee smetjes

Als Elckerlyc later dit jaar, op tweede pinksterdag, het dertigjarige bestaan viert, zal dat niet met een vlekkeloze historie zijn, stelt Wim van Dorst. Hij doelt daarbij op twee smetjes die de speeltuin overkwam. ,,Ten tijde van die eerste renovatie werd er een partij hout gestolen waarmee we de boel zouden vernieuwen. Maar dankzij sponsors én een drukbezocht benefietconcert door Osse artiesten konden we nieuw hout aankopen.”

,,Later, tijdens de eerste grote, economische crisis werden we slachtoffer van gemeentelijke bezuinigingen”, herinnert Van Dorst zich nog heel goed. ,,Met één ambtelijke pennenstreek werd onze subsidie gekort. Dat kostte ons in drie jaar tijd zo’n dertigduizend euro. We hebben wethouder Hoeksema toen maar uitgenodigd hier en mekaar diep in de ogen gekeken. Hij snapte snel dat een speeltuin én ook een kinderboerderij nodig zijn voor de ontwikkeling van het kind. Inmiddels zijn we als buren een toeristische attractie in de regio. En stevenen we als Elckerlyc op ons miljoenste bezoekertje af.”