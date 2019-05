‘Megavangst’ in drugspand Nieuwendijk: ‘Nog nooit zoveel pillen gezien’

Het gaat onder meer om minimaal 200 kilo xtc-pillen. Ook werden grote brokken amfetamine en MDMA in een bedrijfsloods aan de Rijksweg pal langs de A27 aangetroffen.



De politie kwam de loods op het spoor na een tip via Meld Misdaad Anoniem. Volgens politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk was die zo serieus, dat er meteen actie werd ondernomen.



Hoewel er volgens buurtbewoners ‘s ochtends al ‘beweging’ te zien was, werd er begin van de middag het pand betreden. Er werd echter niemand aangetroffen.

Gearresteerd

Toch heeft de politie inmiddels een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats gearresteerd op verdenking van betrokkenheid. De man werd in Waalwijk aangehouden. De politie wil niet zeggen hoe ze de man op het spoor kwamen.



Van Hooijdonk spreekt van een ‘megavangst’: ,,Ik heb in mijn carrière bij de politie nog nooit zoveel xtc-pillen bij elkaar gezien. Het moet hier om een distributiecentrum gaan, gezien de enorme hoeveelheid eindfabrikaat. Dit is tot nu toe de grootste vangst van dit jaar.’’

‘Nooit iets opgevallen’