Meierijstad nodigt 3000 inwoners uit voor 40 plekken in panel over duurzame energie

SINT OEDENRODE - Meierijstad bepaalt in mei definitief wat ze wil met duurzame energie en hoe inwoners daar voordeel van kunnen hebben. Voor die tijd nodigt ze bijna 3000 huishoudens uit daarover mee te praten in een panel met plek voor 40 mensen.

Eerdaags valt namelijk op vier adressen in de meeste straten in Meierijstad daarvoor een uitnodiging in de bus. ,,Als er meer belangstelling is de 40 plekken gaan we loten”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Waarschijnlijk volstaat het wel. Want het liep bij eerdere informatiebijeenkomsten ook niet altijd storm.

Toch gaat het bij duurzame energie niet om de minste plannen. Zonneparken in het buitengebied en op daken van bedrijfsgebouwen; windturbines; biogascentrales; gebruik van waterstof. Er komt heel wat voorbij aan mogelijkheden om op alternatieve wijze energie op te wekken de komende jaren.

En veel raakt ook de inwoners. Want ook al zou je alleen maar zonnepanelen op daken willen, het levert de gemeente onvoldoende alternatieve energie op. Bovendien kunnen in Meierijstad (voorlopig) niet meer dan de vier geplande windmolens komen, omdat ze anders de radarinstallaties van nabijgelegen vliegvelden te veel storen.

Biogas en waterstof

De gemeente ontkomt er daarom niet aan om ruimte te bieden aan grote zonneparken in het buitengebied, want daar is de meeste ruimte. En ze wil ook kijken naar alternatieven als biogas en waterstof. En alles zal zeker ingrijpen in de leefomgeving van een deel van de inwoners. Niet voor niets dat Meierijstad nog een keer serieus inwoners wil laten meepraten over het beleid.

Op dinsdag 28 februari is er allereerst een digitale informatiebijeenkomst over (on)mogelijkheden van waterstof, biogas, windmolens en zonneparken. De gemeente licht toe hoe dit beleid tot stand komt en wat de belangrijkste onderdelen zijn. Inwoners mogen aangeven wat zij belangrijk vinden.

Jongere inwoners worden uitgedaagd om ideeën aan te leveren hoe je grote zonneparken op een creatieve manier kunt plaatsen in de gemeente. Moeten het altijd uitgestrekt velden zijn met glimmende panelen of zijn er andere oplossingen denkbaar. Voor deze Design Challenge Zon kunnen inwoners tussen 18-35 jarigen van 27 februari tot en met 15 maart hun denkbeelden kwijt.

Ruimte voor planten of dieren

Tot slot het genoemde inwonerspanel op zaterdag 11 maart. In de ochtend zijn er workshops en geven experts informatie over duurzame energie. Het panel bespreekt waar en hoe zij ruimte zien voor zonneparken. Vragen die aan bod komen zijn: moeten de zonneparken bij elkaar liggen, of juist verspreid? Moeten zonneparken gecombineerd worden met ruimte voor planten of dieren of is de ruimte alleen voor zonnepanelen?

Vedere informatie is te vinden op de website van de gemeente.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.