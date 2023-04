Meierijstad wil verder met lokale Omroep Meierij. Maar adviesraad moet groter en diverser

Toch overeen­stem­ming over aantal dieren in kippenhou­de­rij Kattenbos

DEN HAAG/REUSEL – Natuurorganisaties, zoals de BMF, hebben in een conflict rond het maximaal aantal te houden kippen in een vleeskuikenhouderij aan de Kattenbos in Reusel hun hoger beroep inhoudelijk ingetrokken, zo blijkt uit een einduitspraak.