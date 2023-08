Meike bezichtigt kamers voor studenten: ‘Ik tref iedere week wel één oplichter’

Theo Hoogbergen (1926-2023) schreef lijvige boeken over Den Bosch: ‘Ik was een druk menneke’

VUGHT/DEN BOSCH - Theo Hoogbergen is dinsdag in zijn woonplaats Vught overleden. Hij was als schrijver betrokken bij boeken over zijn geboortestad Den Bosch in bezettingstijd, Jeroen Bosch en de Bossche stadsarchitect Piet van Kessel. Hij werd 97 jaar.