Meisje (17) gevonden na vermissing in Efteling: politie zocht urenlang in omgeving

Het vriendengroepje waarmee het meisje in het park was, maakte zich ernstig zorgen en heeft alarm geslagen. Pretparkmedewerkers begonnen een zoekactie, maar zonder succes.



Volgens een woordvoerster van de Efteling was het meisje zonder dat haar vrienden het door hadden ‘ertussenuit geglipt’. Ze was ook niet meer bereikbaar. ,,We hopen dat ze snel in goede gezondheid wordt gevonden”, liet de woordvoerster weten.



De politie was eveneens bezorgd en heeft inmiddels verschillende opsporingsberichten via sociale media verspreid. Ze bracht ook de NS en de busmaatschappijen op de hoogte van de vermissing . Ondertussen werd er ook in omliggende plaatsen gezocht.



Vanwege de privacy doet de politie verder geen mededelingen over de achtergrond van de vermissing.