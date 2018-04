Meisje (4) bijt op naald in paaseitje van de Jumbo

,,De supermarktmanager schrok ervan en vond het heel erg wat er was gebeurd. Hij haalde per direct alle zakjes uit de winkel. Hij gaf me ook het advies om de naald te bewaren als bewijsmateriaal en er per mail melding van te maken aan het hoofdkantoor van Jumbo. Dat heb ik die dag nog gedaan.’’

Röntgenfoto

Manare is donderdagochtend toch maar even met haar dochter naar de huisarts geweest. Op zijn advies heeft ze ook een röntgenfoto laten maken om uit te sluiten dat er andere metalen deeltjes in het lichaam van haar dochter terecht zijn gekomen. ,,Voor hetzelfde geld is het een besmette naald geweest.” Uitsluitsel daarover krijgt ze volgende week.



Omdat ze geen reactie van Jumbo op haar mail had gekregen, is ze donderdag met de klantenservice gaan bellen. “Ik kreeg te horen dat ze er mee bezig waren. Het duurt allemaal heel lang. Vond ik vreemd, want stel je voor dat er nog meer mensen hetzelfde hebben meegemaakt. U hoort nog van ons, zeiden ze.”



Daarna ging ze boodschappen doen, bij dezelfde Jumbo in de Donk. Bij de kassa aangekomen schrok ze zich wild. ,,Daar zag ik de zakjes, dezelfde zakjes weer in de manden liggen. In de aanbieding, 1+1 gratis. Toen had ik het niet meer. Dat kan toch niet? Vind het zo bizar.”