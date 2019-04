Meisje van 14 uit ‘dorp in oosten Brabant’ gedwongen tot seks in hotel

TILBURG - Loverboy Rens G. krijgt jeugd-tbs omdat hij een meisje van 14 jaar ‘uit een dorp in het oosten van Brabant’ heeft uitgebuit in de prostitutie. Hij liet haar betaalde seks hebben in een hotel in Asten. Een compaan van hem, Frans M. uit Helmond, werd tot twaalf maanden cel veroordeeld, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De twee stonden terecht voor de rechtbank in Breda.

De ‘loverboy-praktijken’ gebeurden anderhalf jaar geleden, toen G. nog minderjarig was. Daarom heeft hij 83 dagen jeugddetentie gekregen en jeugd-tbs. De 83 dagen cel zat hij uit in voorarrest.



De jongeman ging gewiekst te werk. Hij leerde het meisje kennen via Instagram en daarop werd zij verliefd op hem. Ze kregen een relatie en hij beïnvloedde het meisje zo erg dat haar ouders haar nauwelijks meer herkenden. ,,Haar ogen stralen niet meer. Daarvoor in de plaats laat ze apathie zien’’, zei haar moeder tijdens de de rechtszaak.

Hotel

Het ging mis in november 2017. Toen liet G. het meisje seks hebben met een Duitser in een hotel in Asten. Voor 350 euro had deze man seks met haar zonder condoom. De Duitser was bij hen terecht gekomen via Frans M. uit Helmond. Ook hij is veroordeeld, tot twaalf maanden cel waarvan vier voorwaardelijk. Maar hij had wel een aanmerkelijk kleinere rol, stelde de rechtbank.



De rechtbank legde G. ook een contactverbod op en hij mag gedurende twee jaar niet in haar woonplaats komen. Dat is hard nodig. In januari van dit jaar nog zocht hij, hoewel hij al maanden werd behandeld, op een nare manier contact met het meisje, zei de rechtbank in het vonnis.

Illegaal bordeel