Meisje werd jarenlang misbruikt door oom (56): ‘Elke keer als ik ging logeren, wist ik hoe laat het was’

De man had de ontucht ook al wel bekend, hij had alleen gezegd dat het twee jaar minder lang was. Het meisje heeft verklaard dat het wel vijftig tot zestig keer moet zijn gebeurd. ,,Elke keer als ik weer ging logeren, wist ik al hoe laat het was. Wat me te wachten stond’’, zei ze daarover. Het meisje werd als gevolg van de onvrijwillige seks geconfronteerd met psychische klachten. Zo erg, dat ze zelfmoord had willen plegen.