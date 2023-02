Mening | De cartoon over de Zonnebloem berust op leugens

Hoe goedkoop kun je iets of iemand afzeiken? En dan ook nog eens berust op 100 procent onwaarheid. Ik doel op de cartoon in BD van 8 februari over de Zonnebloem. Ik kreeg die gisteren onder ogen op het moment dat ik een plaatselijke activiteit voor 70 personen ging openen. De cartoon berust ook nog eens op leugens, onwaarheden. Noem mij één voorbeeld van een (grote) activiteit waarbij ook werkelijk slechts drie gasten op kwamen dagen. Dan krijg je van mij vijftig voorbeelden van grote of groepsactiviteiten met minimaal 25 personen. Ook een leuke manier om al onze vrijwilligers te bedanken, deze cartoon. Laat ik maar stoppen met mijn kritiek. Het kwaad is geschied, maar ik zal het niet vergeten. En de hoge pet die ik op had van de plaatselijke krant heb ik sindsdien ook maar afgezet. Ik hoop dat jullie in de toekomst iets beter nadenken (en controleren) voor je iets plaatst.

Frans Vermeer

Esch

Pijnlijk getroffen

De strip van Dirkjan in het Brabants Dagblad van 8 februari heeft mij pijnlijk getroffen. ‘Vanavond kun je iemand in de zeik nemen……Een goed idee om voor de Zonnebloem op te treden.’ De wijze waarop de gasten van de Zonnebloem in het leven staan, verdient heel veel waardering en wij kunnen daar nog heel veel van leren. Wat zou het prettig zijn als de tekenaar enige empathie zou tonen voor het werk van de Zonnebloem. Met belangstelling kijk ik uit naar de strips die dan gaan ontstaan.

C. van Roessel

Oud-voorzitter van de zonnebloem

Afd. Haaren/Esch

Daan Rot

Ik vind het moeilijk om met goede woorden te zeggen wat mijn mening is over de column van Daan Rot [BD Mezza-magazine]. De columns van Jan Rot vonden wij (enigszins) interessant omdat zijn ziekte en de zorgen voor ons heel herkenbaar waren. Maar wij (en dat horen wij van meer mensen) denken dat (de zieke) Jan Rot nooit had mogen vragen of zijn vrouw na zijn overlijden de column over kon nemen. Heel begrijpelijk dat haar columns (nog steeds) over Jan gaan. Maar of dat voor het grote publiek op deze manier steeds onder de aandacht gebracht moet worden... Ik hoop dat ik met dit schrijven niemand bezeer maar het moest mij toch eigenlijk van het hart.

Tinie van Haastert

Waspik

Ga iets leuks doen

Vol verbazing las ik het stukje ‘Blauwe hap’ van Joost Koopmans [BD 6 februari; Ingezonden]. Hebben deze mensen nou echt niets anders te doen als elke gelegenheid aan te pakken om dit soort reacties te geven? Nu is ‘blauwe hap’ weer racistisch. Waar zijn we in godsnaam mee bezig om overal waar mogelijk dit soort reacties te geven. Heeft niets met racisme te maken, dat is namelijk iets heel anders. Ik snap dat het BD deze reactie min of meer moet plaatsen maar lieve mensen: ga iets leuks doen. Beter dan elke dag proberen iedereen tegen elkaar op te zetten met dit soort reacties.

C. Verbakel

Riel

Kompas van slag

In het BD van 4 februari spreekt H. Bettonvil zijn of haar afschuw uit over ‘een alom gerespecteerde ondernemer die slachtoffer is van onze incompetente overheid’. De betreffende ondernemer blijkt de eigenaar te zijn van een coffeeshop. Iemand dus die, onder andere voor de inkoop van zijn handel, zaken doet met drugscriminelen. Het morele kompas van schrijver dezes is duidelijk van slag. En zijn/haar zicht op de samenleving is troebel. Voor mij, en met mij een aanzienlijk deel van onze samenleving, begeeft dit type ondernemer zich op en vaak ook over de rand van wat wettelijk is toegestaan. Dat wordt zeker niet ‘alom gerespecteerd’.

Eus van den Broek

Tilburg