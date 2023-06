MENING | Nieuwe bestuurscultuur begint in Tilburg?

Udense meiden hopen met eigen stijl van dansen de hiphopwe­reld te veroveren in Blackpool

UDEN - Ze hebben hun eigen stijl en of de jury op het WK dat kan waarderen, weten ze niet. Maar dat maakt de hiphopdansers van Little Blessed uit Uden ook niet zoveel uit. Meedoen aan een Wereldkampioenschap in Blackpool is al hartstikke gaaf, al moet de reis naar Engeland nog wel betaald worden.