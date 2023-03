Met ‘BloemStuk’ aandacht voor kanker én voor Sta(p) voor Elkaar’

Talkshow in en over de kerk van Berghem, met bisschop De Korte als een van de gasten

BERGHEM - De Berghemse talkshow ’t Lof kent op vrijdagavond 21 april een speciale editie: de bijeenkomst is in de Sint-Willibrorduskerk en het geloof is ook het onderwerp. Als gasten schuiven aan bisschop Gerard de Korte, historicus Gerard Rooijakkers en kapelaan Willem Renders.