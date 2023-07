Met de motor de natuur in kan ook netjes: ‘Nog nooit zoveel wild gezien als sinds ik offroad rijd’

Uniformen gaan massaal in de fik in Kenia: ‘Eeuwig zonde. Als rugzak krijgen ze nu een tweede leven’

BOXTEL - Het bedrijf Nic&Mic uit Boxtel heeft een groot én idealistisch doel. In 2035 wil het in Afrika 2500 mensen aan het werk hebben met het maken van hippe en gewilde producten uit afval. Met een splinternieuw project zetten ze weer een stap. Ze redden 200.000 afgedankte uniformen in Kenia van de brandstapel. Maar hoe gaat dat dan? En wat levert het op?