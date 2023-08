Met een VR-bril Droomvlucht bekijken in de rolstoel: Efteling wil gastvrij zijn voor mensen met beperking

Geen costa, maar corso voor Renske (26): ‘We bouwen hier de hele zomer door’

ZUNDERT - De hele zomer is Renske Franken (26) te vinden in een tent. Niet op de camping, ergens aan de costa, maar gewoon vlak bij haar huis, in Zundert. Daar bouwt ze mee aan de corsowagen van buurtschap Laarheide. ,,Vriendinnen zie ik deze maanden amper.”