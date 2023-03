Met het kerkvaandel voorop als bedevaartgangers in de dop

Van de lezerSchrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks krijgt onze redactie meerdere bijdragen binnen.

Zo’n zestig jaar geleden, toen ik een jaar of elf was, mocht ik samen met mijn broertje, die een jaar ouder was, een aantal keren met oma mee op bedevaart. De term oma werd door ons niet gebruikt, het was opoe. Opoe was een trouwe bedevaartgangster. Er waren er meer uit haar dorp Lepelstraat. Die mensen spraken niet van ter bedevaart gaan, maar van ‘we gaan op B-weg.’

Keuvelen met andere bedevaartgangers

De ritten per touringcar naar de bedevaartplaatsen waren voor ons tweeën leuk, maar soms ook minder leuk! Als we de bus waren ingestapt, was het gezellig. Opoe keuvelde met de andere bedevaartgangers. Wij keken uit het raam naar alles waar we langsreden. In die tijd ging je alleen tijdens een schoolreisje met de bus, verder ging alles per fiets en te voet.

Quote Tijdens de busreis gaf de priester opdracht om gezamen­lijk te bidden en tezingen

Maar na een goed half uur veranderde dat. Voorin de bus, naast de chauffeur zat een priester. En die man nam op een bepaald ogenblik de microfoon en gaf opdracht om gezamenlijk te bidden en te zingen. Zoals te Lourdes op de berg..! Mijn broertje en ik vonden daar niks aan. We mochten niet meer praten maar moesten meedoen.

Eenmaal op de plaats van bestemming gearriveerd, werd het voor ons pas interessant. Wij mochten voorop lopen in de processie met de kerkvaandels richting de kerk. Wij, twee jonge jongens van De Kladde, liepen trots voor de bedevaartgangers uit met het publiek als getuige aan de kant van de weg.

Kerkbezoek was voor ons niet nodig

Eerlijk gezegd, gingen wij voor deze momenten mee. Niet voor het prevelen van de gebedjes en al helemaal niet voor het zingwerk, dat lieten we graag aan anderen over, die konden dat veel beter dan wij. Het kerkbezoek was voor ons ook niet echt nodig, maar dat hoorde er nou eenmaal bij. We waren blij als we na afloop van de dienst weer met de vaandels aan de slag konden.

Als wij nadien op school het avontuur vertelden werd er schouderophalend op gereageerd. Maar als wij vol trots vertelden dat wij de vaandeldragers waren geweest, was er bewondering.

Dion Joosten,

Putte

