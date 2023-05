‘Met ons koor toch mooi in Carré en Concertgebouw’; Marleen van den Berg stopt bij stichting voor verwerking van kanker

Blauwe Scholk lijkt nu op ‘rotte kies’, maar wordt het nog ooit een parel?

DEN DUNGEN - Midden in het dorp staat volgens sommigen een rotte kies. Dat raakt een groepje Dungenaren midden in hun hart. Ze willen dat De Blauwe Scholk niet verder verloedert achter bouwhekken met welig tierend onkruid. Hun droom is dat het daar weer gaat bruisen. Ze zijn met een passievolle reddingsmissie bezig. De Blauwe Scholk verdient de status parel.