Met Partij voor de Dieren in de gelederen praat Breda nu vooral over kippen en bomen

BREDA - ,,Wilt u zich écht laten informeren over elke kip die rondloopt in het Valkenberg?” Met de komst van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Breda doet zich een nieuw fenomeen voor: vergaderingen waar het een hele avond alleen maar over kippen en bomen gaat.

Het vangen en daarna vergassen van zo’n honderd kippen in het Valkenberg heeft heel wat emoties losgemaakt. Deze onvrede wordt politiek vertaald door de Partij voor de Dieren (PvdD), sinds een klein jaar nieuw in de Bredase raadszaal.

Niet vergassen

,,Elke geredde kip is er een”, zei fractievoorzitter Janneke van Lierop stellig tijdens een vergadering van de raad, toen ze haar motie ‘Vergas de kippen niet’ presenteerde. Ze wil dat voortaan wordt bijgehouden hoe het gaat met de dieren in het Valkenberg en dat de raad op de hoogte wordt gebracht als er weer kippen worden ‘geruimd’.

Quote Wilt u zich écht laten informeren over elke kip die rondloopt in het Valkenberg? Jeroen Bruijns, wethouder Openbare Ruimte Het is een vorm van micro-management die tot verbazing leidt bij wethouder Jeroen Bruijns (Openbare Ruimte, CDA). Hij kan niet hard genoeg benadrukken dat de kippen helemaal niet van de gemeente zijn. Weliswaar zijn ze ‘onlosmakelijk verbonden’ met het park, ze zijn daar terecht gekomen omdat ze zijn gedumpt door mensen die van het pluimvee af willen.

En als het er te veel worden, dan moeten de kippen weg. ,,Dat proberen we diervriendelijk te doen, maar het houdt ook een keer op”, zei Bruijns. Om daarna te verzuchten: ,,Wilt u zich écht laten informeren over elke kip die rondloopt in het Valkenberg?”

Extra stadskantoor

Eigenlijk wel, liet Van Lierop weten. ,,Nou, dan kunnen we wel een extra stadskantoor bouwen, als we dat allemaal moeten gaan bijhouden”, sneerde Christine de Moor (CDA). Uiteindelijk haalde de PvdD-motie bij lange na geen meerderheid en werd dus verworpen. En toen was het tijd om het over bomen te hebben.

Recht om te weten

In dit geval nam PvdD-raadslid Tristan Schonis het voortouw, door het met behulp van drie moties op te nemen voor waardevolle bomen. Ook hier werd het debat teruggebracht tot het niveau van de individuele boom. ,,De stad heeft het recht om te weten wat er gebeurt met die bomen. En als dat geld kost, dan moet dat maar worden vrijgemaakt”, zei de scherpe debater Schonis.

CDA-raadslid De Moor ging er maar weer met gestrekt been in: ,,Moet nou echt elke kip en elke boom worden geteld? En waar gaan we dan op bezuinigen om dat allemaal waar te maken?” Uiteindelijk werden alle PvdD-moties om de bomenaanpak te verbeteren van tafel geveegd, inclusief voorstellen van D66 en 50Plus.

Waardevolle bomen

Wél werd een motie van GroenLinks-raadslid Sabine van Nispen aangenomen. Het komt er op neer dat de raad ideeën mag aandragen voor het verbeteren van de ‘systematiek rond waardevolle bomen’. Ook worden de fracties voortaan bijgepraat over de plaats die deze categorie bomen krijgt bij nieuwe projecten in de stad.

Warrige discussie

Opvallend is dat Van Nispens motie op veel punten vergelijkbaar is met een van de voorstellen van Schonis. Die wetenschap veroorzaakte een warrige discussie, want Schonis vroeg zich af waarom de coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA wél brood zien in het voorstel van hun GroenLinks-partner en niet in dat van hem?

Uiteindelijk is het een kwestie van politiek: de coalitie heeft na al dat gedoe gewoon geen zin meer om de oppositie nog een plezier te doen. Dus stemmen ze tegen.