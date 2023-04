Met Pasen moet je op zijn minst een stevig kruis hebben

ColumnMidden in de woonkamer lag een bolletje op de vloer. Het bleek een hommel, meer dood dan levend. Ik schoof het beest, de poten onhandig gestrekt, op een geel paasservetje. Koninginnen komen in het vroege voorjaar suf uit de winterslaap, las ik bij de bijenstichting. Ze moeten dan nectar hebben, maar dat is lastig te vinden. Nou kom ik om in de blauwe druifjes, maar het beestje tussen die slungelige stengels neerleggen leek me een doodvonnis. Je moet zo richting Pasen op zijn minst een stevig kruis hebben.