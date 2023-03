Mijn redder in nood: ‘Never trust the ocean’

LezersbijdrageSchrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks krijgt onze redactie meerdere bijdragen binnen.

Plotseling werd het water wilder aan het strand op Molly Mook Beach Australië. Er was storm en er waren hoge golven. Wij hoorden een paar gillende kinderen, wij konden ze niet zien. Er werd geroepen dat ze op een surfplank zaten. ‘Gedreven door een onzichtbare dwang ging ik het water in in de richting van het geluid vertelde Jos later’.

Hij werd van het strand weggetrokken en verdween onder water. Ik dacht die ben ik kwijt en ik moet alleen terug naar Nederland. Maar gelukkig kwam hij duwend tegen een surfplank, waarop twee kinderen zaten, en een zwemmer ervoor terug op het strand.

Quote Ik had het gevoel een heel grote muil ingezogen te worden en dacht: dit is nou verdrinken

Jos vertelde nadien: ‘Ik schrok verschrikkelijk toen mijn voeten van de bodem werden getrokken. Ik had het gevoel een heel grote muil ingezogen te worden en dacht: ‘dit is nou verdrinken, geen lucht meer hebben, mijn mond open moeten doen en dan vol zeewater lopen. Alleen zijn en weggezogen worden naar de bodem van de oceaan. Maar, in een flits, zag ik de voorpagina van een Nederlandse krant met de kop: Nederlander verdronken aan de kust van Australië.

Ik dacht die publiciteit wil ik niet en trapte mezelf naar boven met mijn mond stijf gesloten en plots was ik weer boven water. In een dal tussen twee golven zag ik plots op de top van de golf rechts voor me, op zo’n 30 meter van me vandaan, een surfplank verschijnen waarop twee kinderen zaten te gillen met een zwemmer ervoor. De zwemmer zag me.

Ik zwom zo snel mogelijk tegen de golfhelling naar boven en kon de achterkant van de surfplank bereiken waarna die zwemmer riep push, push, push. Ik was erg blij dat die zwemmer boven op die golf op me leek te wachten als mijn redder in nood. Plotseling voelde ik weer grond onder mijn voeten.

Ik heb de zwemmer een hand gegeven om hem te bedanken, hij zei ‘never trust the ocean’. De kinderen werden door de boze, geschrokken ouders direct in de auto geladen en vertrokken.*

*Uit het reisverslag 1997 van Cisca, echtgenote van Jos.

Jos van der Schoot,

Breda

Uw bijdrage als gastschrijver in de krant? Schrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks selecteren wij enkele inzendingen voor plaatsing in onze krant en online. U kunt uw bijdrage, maximaal 350 woorden, sturen naar: mijnbndestem@bndestem.nl